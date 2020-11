Grávida do quarto filho, Madalena Abecasis resolveu partilhar com as suas seguidores do Instagram um texto que tem como tema "um dos maiores tabus da gravidez: A grávida fumadora".

Madalena conta que deixou de fumar em todas as suas anteriores gestações, mas admite que nem sempre foi fácil e que nesta última se tornou ainda mais complicado.

"Tenho a certeza. Ninguém fuma na gravidez porque sim", afirma na sua reflexão.

Quem não ficou indiferente a esta publicação foi Jessica Atahyde. A atriz, que já confessou diversas vezes não ter vivido uma gravidez fácil, comentou o post de Instagram revelando: "Olha eu nem fumadora era nem sou e na gravidez ia à casa de banho e fumava um cigarro ou outro, era tipo um escape".

Recorde-se que Jessica Athayde foi mãe pela primeira vez em junho de 2019.

Veja abaixo a publicação completa:

