Foi mais uma vez no Instagram que Cristina Ferreira recordou a gala especial do 'Big Brother Famosos' que decorreu esta terça-feira, 1 de fevereiro.

Na legenda das imagens, a apresentadora da TVI destacou o quanto está feliz nesta fase da sua vida.

"Estas fotografias trazem me paz. Porque me observo na felicidade de fazer o que gosto. Nem eu me apercebo do quanto sorrio, diariamente, para a vida", escreveu.

Mas não ficou por aqui e aproveitou a publicação para anunciar novidades no 'Big Brother Famosos'. "O 'BB' hoje vai mudar. Do privilégio à privação. Espreitem", disse.

