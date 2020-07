Os desabafos de Amanda Kloots nas redes sociais continuam. Desde que o marido, o ator Nick Cordero, foi internado no hospital, tendo acabado por morrer no dia 5 de julho, que a figura pública tem destacado os momentos difíceis pelos quais tem passado, como aconteceu esta quarta-feira.

"Todos os dias, ao processar cada vez mais esta perda, apercebo-me de coisas novas que me atingem diariamente. Hoje percebi que perdi a nossa família", começou por escrever.

"Perdi o meu marido, o Elvis perdeu o pai, mas hoje percebi que perdemos a nossa família. Nós nem chegamos a ser uma família. Não teremos estas memórias com as quais sonhei desde que o Elvis nasceu. Isto atingiu-me com força. Doeu como uma horrível picada de inseto, na verdade", acrescentou, destacando o seu sofrimento.

Um desabafo que chega também na tentativa de conseguir ajudar outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo. "[...] Estou a dizer isto hoje à noite na esperança de que, se mais alguém puder se identificar, saibam que estou aqui para vocês. Se mais alguém sente esta dor, não estão sozinhos. O luto é uma jornada que todos fazemos de maneira diferente. Falar sobre isso quando tenho forças está a ajudar-me. Nem sempre tenho forças, às vezes nem consigo falar. Não há respostas. Não há certo ou errado. Só posso dar tempo e ser honesta", disse.

Leia Também: Viúva de Nick Cordero vai mudar-se para a casa que comprou com o ator