Com a agenda suspensa por causa da pandemia de COVID-19 que obrigou o mundo a parar e impossibilitado de fazer os passeios de bicicleta que lhe ocupam grande parte dos tempos livres, Nelson Rosado, um dos dois vocalistas do grupo Anjos, tem aproveitado para treinar, seguindo as orientações do treinador pessoal Nelson Ferreira. "Enquanto esperamos por dias melhores, nunca esquecer de trabalhar o corpo, para que a mente e a alma possam depois cumprir os seus desígnios", escreveu o cantor e empresário de 44 anos, irmão de Sérgio Rosado, numa publicação que fez nas redes sociais.