Nelson Lisboa decidiu seguir um novo caminho na sua vida. O conhecido criador de moda tornou-se médium e foi desta nova 'carreira' que falou numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha.

O convidado assegurou que sempre foi uma criança diferente das outras, sentindo, já desde a infância, coisas que os amigos não sentiam.

A partir dos 30 anos começou a ter premonições, ou seja, a conseguir ver "coisas que iam acontecer".

"E se eu consigo ter premonições e avisar as pessoas para que isto não aconteça? Ou, pelo menos, que o sofrimento seja de certa forma amenizado", reflete.

Nelson garantiu que já foram vários os momentos em que teve uma premonição de que alguém que viu na rua iria ter um acidente, algo que confirmou ter acontecido. Numa das ocasiões foi com uma mulher que estava à frente de uma escola, à espera do filho. O convidado sentiu que esta teria um acidente e quase logo de seguida um carro bateu no automóvel da mulher em questão.

"Muitas das vezes não consigo decifrar o que vai acontecer de errado, mas sei que algo de mau vai acontecer", confessa ainda.

"Ponho-me sempre em causa e penso se será fruto da minha imaginação ou não, mas depois quando as pessoas me confirmam e dizem que eu tenho razão, aí percebo que não tinha como saber isto, porque não conheço as pessoas de lado nenhum", completa.

