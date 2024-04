Nélson Fernandes foi o primeiro concorrente a dizer adeus à casa do 'Big Brother 2024' na gala que aconteceu este domingo, 31 de março.

Hoje, 1 de abril, esteve à conversa com Cristina Ferreira, no programa 'Dois às 10', onde falou do seu trabalho enquanto treinador de pessoas com deficiência.

Nesta entrevista, Nélson mostrou o seu lado mais frágil, não contendo as lágrimas.

"Às vezes é bom sentir-me valorizado. Dar tanto e ter a sensação que falto eu... Uma palavra, um abraço, faz diferença. Não sei se é pelo aspeto, de eu mostrar que sou forte e que estou aqui para todos, mas às vezes sinto falta disso, sim. Não da minha família, mas em geral", confessa.

"Deixo-me absorver por tudo e acabo por me sentir um bocado culpado também por não conseguir fazer mais por eles", disse por fim, ao falar da falta de apoios na inclusão de pessoas com deficiência.

Leia Também: Eis o primeiro concorrente expulso do 'Big Brother 2024'