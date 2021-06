Natalie Imbruglia prepara-se para regressar aos discos após a fase difícil que viveu nos últimos anos. De um momento para o outro, a artista, que foi mãe pela primeira vez em 2019, viu-se com um filho nos braços e sem inspiração para conseguir compor. "Firebird", o novo álbum, o primeiro em seis anos, é lançado a 24 de setembro. "Fazer este disco foi uma experiência profundamente satisfatória", assume a cantora, compositora e atriz australiana de 45 anos, que fez furor em 1997 com o single "Torn".

"Passei por um longo período de páginas em branco, o que me levou muitas vezes a questionar acerca deste regresso", confidencia. "Antes da pandemia, iniciei o processo de criação [do novo disco] em Londres. Depois, fui para Nashville. Em cada sessão [de estúdio] e em cada novo colaborador, comecei a recuperar a fé em mim, a reencontrar a minha voz e a criar um som e um estilo que me parecessem autênticos. Tive de reaprender a ter confiança em mim", afirma a intérprete de "Wrong impression".

Para além da cantora, compositora e instrumentista escocesa KT Tunstall, o novo disco de Natalie Imbruglia conta com a colaboração de produtores como MyRiot, Eg White, Fiona Bevan, Luke Fitton e Rachel Furner, que já colaboraram com artistas como Adele, Dua Lipa, One Direction, Ed Sheeran, Gossip, Little Mix e Craig David. "Foi, para mim, um grande privilégio trabalhar com esta panóplia de pessoas talentosas", afirma a intérprete. "Left of the middle", o primeiro álbum, vendeu sete milhões de cópias.