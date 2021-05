Christine Quinn deu as boas-vindas ao seu primeiro filho. A estrela de ‘Selling Sunset’ anunciou a grande novidade na sua conta oficial de Instagram.

O bebé chama-se Christian Georges Dumontet, herdando o primeiro nome do pai - Christian Richard.

"O bebê C chegou no fim de semana. Estou muito grata ao meu marido e a todos os médicos e enfermeiros maravilhosos que me ajudaram", pode ler-se na publicação da atriz.

Apesar de considerar que o parto, uma cesariana de urgência, "foi assustador", Christine Quinn garante que ela e o bebé estão bem.

Leia Também: Andreia Rodrigues mostra-se a amamentar a filha em foto ternurenta