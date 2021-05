Depois de ter reservado a segunda-feira para partilhar com os seus seguidores do Instagram uma nova fotografia da filha mais velha, a traquina Alice, Andreia Rodrigues decidiu na terça-feira brindar os fãs com uma imagem da filha mais nova, a recém-nascida Inês.

"Nós", pode ler-se no amoroso registo onde a apresentadora da SIC se mostra a amamentar a bebé, que nasceu há apenas dois meses.

Alice e Inês, importa recordar, são ambas fruto do casamento entre Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira.

