Nasceu no dia 10 de fevereiro a filha de João Mário, jogador do Sporting Clube de Portugal. A grande novidade foi anunciada nas redes sociais do próprio.

"10.02.2021! Melhor dia da minha vida. Obrigado, meu amor Marta Branco Oliveira, pela maior bênção das nossas vidas", pode ler-se na legenda de um registo captado momentos após o parto.

Nas redes oficias do Sporting Clube de Portugal, o jogador foi felicitado e o nome da bebé acabou por ser revelado: Olívia.

Leia Também: O bebé já nasceu? Não. Helena Coelho explica ausência nas redes sociais