Bastou estar ausente das redes sociais mais de um dia para a caixa de mensagens de Helena Coelho 'disparar' com perguntas acerca do nascimento do bebé. Contudo, a apresentadora da TVI garantiu que ainda não deu à luz e explicou porque esteve temporariamente afastada do Instagram.

Em processo de mudança de casa, Helena tem-se dividido entre afazeres na atual casa, que está a despejar, e as obras na nova habitação.

A explicação foi dada nos Instagram Stories, na noite desta quinta-feira, para que não restassem dúvidas de que ainda não deu as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do relacionamento com o personal trainer Paulo Teixeira.

