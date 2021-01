A gravidez foi o grande destaque da 'conversa' de Helena Coelho com os fãs, tendo confessado que está um "bocadinho ansiosa" nesta fase em que está prestes a ser mãe pela primeira vez, e numa altura em que a pandemia agravou-se em Portugal.

"No primeiro confinamento foi mais fácil mantermo-nos muito positivos porque era a primeira vez que isto acontecia, achávamos que isto se iria resolver muito mais facilmente, estávamos mais motivados... Neste confinamento ainda acresce a questão de ser mãe daqui a pouco tempo", começou por dizer.

"Acho que estou um bocadinho, como a maioria de vocês, ansiosa, nem sempre motivada, nem sempre positiva, mas a esforçar-me bastante para pensar positivo e que tudo vai correr bem no final", acrescentou.

No início do terceiro trimestre, a apresentadora da TVI contou que já sente "incómodo nas costas, desconforto a caminhar, a dormir, a apertar o sapato, a fazer coisas diárias".

Sobre o sexo da criança, Helena Coelho voltou a frisar que lhe é "completamente indiferente", e por isso é que ainda não sabe se é menino ou menina. No entanto, admite: "Sempre imaginei em ter um menino primeiro porque acho que é protetor para os irmãos que venham a seguir, mas talvez porque tenho um irmão mais velho".

A figura pública explicou também que gostava que o companheiro, Paulo, estivesse presente na hora do parto, mas quer que este esteja sempre, literalmente, ao seu lado para que ambos tenham a mesma visão e assistam da mesma forma ao momento.

Helena tenciona ainda que a mãe esteja consigo nos primeiros tempos para ajudá-la com a criança.

Em relação ao nome do bebé, se der à luz um menino gostava que este se chamasse "Lourenço, Vicente, Martim ou Simão". Se for menina, gosta do nome "Alice, Eva ou Benedita".

Neste momento, a futura mamã está grávida de oito meses, por isso falta pouco para ver nascer o filho ou a filha.

Outra curiosidade que partilhou com os fãs foi o aumento do peso nesta fase, referindo que engordou, até ao momento, cerca de oito ou nove quilos.

Mas a conversa não ficou por aqui e além de ter falado sobre maquilhagem, revelou também que já fez preenchimento labial que durou cerca de meio ano. Atualmente, os seus lábios estão mais inchados mas é devido à gestação.

Neste momento, Helena Coelho não pode fazer "qualquer tipo de injetáveis" por causa da gravidez, mas garante que assim que esta fase chegar ao fim vai querer "preencher as olheiras novamente".

