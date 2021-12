Diversão não tem faltado na viagem em família de Jessica Athayde e Diogo Amaral, tal como revelam as mais recentes fotografias partilhadas pela atriz.

As imagens mostram o ator numa piscina de sonho vestido com a parte de cima de um biquíni e o rosto pintado com vários desenhos.

"É o teu pai, Oli", brinca a atriz ao partilhar publicamente as divertidas fotografias.

Jessica Athayde e Diogo Amaral encontram-se na companhia do filho de ambos, o pequeno Oliver, de dois anos.

