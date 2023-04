Naomi Watts e Billy Crudup estão noivos? Esta é a questão que se coloca depois de a atriz, de 54 anos, ter sido 'apanhada' com um anel suspeito no dedo anelar, esta quinta-feira, na cidade de Nova Iorque.

Com um sorriso no rosto enquanto passeava com o amigo de quatro patas, Watts, Naomi não passou despercebida às lentes dos paparazzi e as imagens não tardaram a chegar à imprensa internacional e às redes sociais, com destaque para o anel.

De recordar que Naomi Watts e Billy Crudup, de 54 anos, namoram desde 2017. Até à data, nenhum dos atores confirmou ou desmentiu as especulações sobre o possível noivado.

Veja na publicação abaixo uma das imagens onde Naomi exibe o anel suspeito:

Leia Também: Famosos que ficaram noivos antes dos 20 anos