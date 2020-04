Naomi Campbell confessou que apenas tem uma refeição adequada por dia, que é ao almoço, mas reserva o domingo para os seus doces favoritos.

Em conversa com o Wall Street Journal, a modelo explicou: "Eu como o meu almoço. O almoço é o meu jantar porque eu apenas como uma vez por dia... O domingo é o meu presente, é quando faço sobremesas, bolos e pudins...".

Recentemente, a manequim, de 49 anos, afirmou que "não morre de fome", mas há dias em que não come nada.

"Eu como quando me apetece e não fico a morrer de fome. Se houver um dia em que não me apetece comer, então não como e apenas bebo água ou sumo. Depende de como eu me sinto. Com o calor, às vezes eu só quero fazer sumos. Nunca planeio. Pode ser um dia, ou dois por semana. É exatamente quando me apetece fazer isso", disse na altura.

Leia Também: "Todos os dias desta semana perdi alguém que conheço"