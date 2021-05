Naomi Campbell está de volta ao trabalho, mas desta vez como uma recém-mamã.

Após a notícia de que deu as boas-vindas ao primeiro bebé, uma menina, a modelo sentou-se para uma conversa com a estilista Diane von Furstenberg para o 'No Filter with Naomi', no YouTube.

Recorde-se que a manequim revelou que foi mãe esta terça-feira, através de uma publicação na sua página de Instagram.

Veja abaixo o episódio de Naomi Campbell com Diane von Furstenberg:

Siga o link

Leia Também: Aos 50 anos, Naomi Campbell surpreende ao anunciar nascimento da filha