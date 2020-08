Depois de ter fechado portas do seu restaurante 'Casa Aveiro', no Gramado, Brasil, Katia Aveiro tem-se dedicado, ao longo dos últimos meses, à formação na área do marketing digital, onde começa a dar os primeiros passos. As redes sociais têm sido a sua principal aposta, o que tem levantado algumas curiosidades junto dos fãs e da imprensa.

Esta terça-feira, Katia fez uso do Instagram para desmentir notícias de que estaria dedicada à venda de cremes na internet e esclareceu sobre os pormenores da sua atual atividade.

"Não vendo cremes, eu ajudo pessoas a conseguirem ter os seus negócios e a cuidarem da saúde delas. Divulgo e faturo com os produtos que eu acredito que mudaram a minha vida não só a nível de saúde como a nível profissional. Foi uma escolha que eu fiz de poder cuidar-me e trabalhar com algo que me acrescenta onde eu posso crescer por mim e pelo meu esforço", afirmou.

E sublinhou que a sua atividade se prende um marketing e estratégia digital: "Todos os dias conheço pessoas maravilhosas que me procuram para mudar a sua vida, a minha influência faz com que elas conheçam a marca com que eu trabalho e ajuda a que elas escolham o caminho de se cuidarem".

