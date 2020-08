Esta terça-feira, dia 4, é especial para a família Aveiro. Rodrigo, o filho mais velho de Katia Aveiro, celebra 20 primaveras e a mamã babada aproveitou a data para expressar publicamente o amor que os une.

"O início começou contigo, meu filho, 20 anos se passaram desde o dia que tu me fizeste tua mãe, foi onde tudo começou, foi onde se iniciou a minha caminhada como mãe (o meu melhor papel na vida) que se repetiu por mais duas vezes e 20 anos depois cá estou eu, orgulhosa do homem que eu pari, do meu primeiro filho", começou por escrever numa publicação nas redes sociais.

Esta data, porém, fica marcada por ser a primeira vez em duas décadas que Katia Aveiro e Rodrigo a passam separados. Devido à pandemia da Covid-19, mãe e filho encontram-se em diferentes continentes.

"Lá atrás, quando te vi pela primeira vez, eu sabia que a nossa conexão seria eterna e já era de outras vidas, hoje mesmo adulto e já senhor das tuas escolhas e decisões, embora precises ainda muito de mim: ‘Mãeeeeeee dói a garganta, mãe perdi a carteira, mãe ajuda a fazer este documento, mãe vou marcar consulta mas vou esperar por ti para ires comigo, mãe como se faz isto, mãe, mãe, sempre mãe tantas vezes... e ainda bem. Longe ou perto meu filho a mãe estará para ti sempre. Primeiro ano que não estou contigo no teu aniversário, o meu coração está apertadinho, a loucura deste mundo trocou-nos as voltas e eu sempre temi isso mesmo, o que o mundo e a humanidade poderá fazer pelas nossas vidas sem que a gente tenha o controle", continuou.

Por fim, a figura pública confessou que "os filhos ganham asas e tem que te deixá-lo voar", mas "promete apoiar sempre as suas escolhas".

Vale lembrar que Rodrigo é fruto do casamento passado com José Pereira, do qual nasceu também Dinis, de 10 anos. Katia Aveiro é ainda mãe de Valentina, de 11 meses, do seu atual relacionamento.

Leia Também: Katia Aveiro em nova foto apaixonada com o companheiro: "Meu amor"