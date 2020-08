Manuel Luís Goucha está a aproveitar ao máximo as suas férias. Atualmente no seu monte alentejano, em Monforte, o apresentador tem vindo a partilhar com os seus fãs nas redes sociais vários vídeos divertidos de momentos que passa ao lado do companheiro, Rui Oliveira.

Num deles, que lhe mostramos aqui, o anfitrião aparece bastante animado enquanto desfruta de uma música ambiente.

A determinada altura diz: "Não vais publicar isto, isto é 'impublicável'".

Contudo, mudando de ideias, o próprio acabou por afirmar: "F de figurinhas, de felicidade, de... quero lá saber!".

