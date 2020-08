Novidades sobre as férias de Cristiano Ronaldo. O craque português, que se encontra com a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos na Riviera Francesa, a bordo do seu iate de luxo, partilhou com os seguidores a diversão que este sábado ocupou a sua manhã.

CR7 dedicou-se ao mergulho, tal como revela através de um vídeo publicado na sua conta de Instagram.

"Hoje acordei e pergunto-me: o que está a acontecendo no mar?! Chamem-me Neptuno", brincou o craque português ao mostrar as imagens onde mergulha até ao fundo do mar e sem qualquer garrafa de oxigênio.

Nas hashtags utilizadas na publicação, Ronaldo revela que atingiu a profundidade de 14 metros e alerta os seguidores: "Não tentem fazer isto".

