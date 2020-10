Jorge Gabriel decidiu destacar junto dos fãs um retrato do pai, que permanece no Lar Santo António, na Amadora, em Lisboa. Uma partilha que serviu para realçar o quanto tem sido difícil estes dias em que as famílias são obrigadas a estar afastadas por causa da pandemia.

"Não tem sido fácil para ninguém mas para eles, os seniores, tem sido muito cruel. Vamos dar a volta a isto. Que o diga o sr. Albano", escreveu o apresentador da RTP.

Uma mensagem que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

