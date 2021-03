Catarina Furtado usou as redes sociais para refletir sobre o comportamento de determinadas pessoas.

"Gosto de olhar nos olhos. Gosto de saber que as pessoas podem contar comigo, com a minha frontalidade que tento que nunca se confunda com arrogância", fez saber.

Entretanto confidencia: "Não suporto aquelas pessoas que dizem que são muito sinceras e frontais mas que depois são só muito pouco humildes e brutas. Inconsequentes", completou.

Palavras desde logo elogiadas por muitos dos seus seguidores.

