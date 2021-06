Laura Figueiredo foi a primeira convidada da 4.ª temporada do podcast 'Só mais 5 minutos', de Catarina Miranda. A relação de longa data com Mickael Carreira marcou vários momentos da conversa e foram algumas as curiosidades sobre o casal que a antiga apresentadora revelou.

"Se nos zangarmos, eu vou para o brasileiro e ele para o francês. As nossas discussões nunca duram. Partimo-nos os dois a rir", começou por contar.

Sobre o início da relação, que começou quando Laura Figueiredo era apresentadora do 'Fama Show', esta recordou que conheceu o atual companheiro por acaso, ao realizar uma reportagem para que inicialmente não estava destacada para si. Depois de um dia de gravações em conjunto, Mickael convidou-a para jantar - encontro que aconteceu um mês depois e na companhia de alguns amigos, nomeadamente Vanessa Oliveira.

"Nesse jantar eu soube que ele era a minha pessoa. Não conseguia tirar os olhos dele e ele de mim. Ele pôs a mão em cima da minha e eu disse 'este é o homem da minha vida'", contou.

Na continuação da conversa, Catarina Miranda questionou Laura Figueiredo sobre a questão do ciúme na relação. "Toda a gente acha que sou a mais ciumenta da relação. Não digo que seja zero ciumenta, mas não sou propriamente ciumenta. Ele é muito ciumento, muito, muito", contou.

"Eu entendo a questão do ciúme, mas hoje em dia tu estás com alguém porque queres, não é por fazeres cenas de ciúmes. Está junto quem quer, o resto é história", acrescentou.

Laura Figueiredo rematou o tema frisando que o companheiro é bastante ciumento "mas não é doentio" e que a relação é pautada por alguma picardia saudável entre ambos.

