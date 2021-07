"Foi assim que há um ano abrimos pela primeira vez as portas da 'Casa Feliz", é desta forma que João Baião dá início à emotiva mensagem com a qual escolheu assinalar o primeiro ano ao comando do programa matutino da SIC e ao lado de Diana Chaves.

"[...] Nesse dia não sabíamos que íamos viver tanto num ano. Chorámos, rimos, dançámos, cozinhámos, vivemos muito e conhecemos tantas pessoas inspiradoras", realça o apresentador, escolhido para ao lado da atriz substituir Cristina Ferreira - que era até então a 'rainha' das manhãs do canal.

"Muito obrigado à Coral Europa (que equipa maravilhosa) e às equipas técnicas, de produção, conteúdos, realização. Que pessoas e profissionais maravilhosos. Muito obrigado à SIC, ao Daniel Oliveira pelo desafio e pelo voto de confiança. Muito obrigado a todos vocês que fizeram desta a vossa Casa", continua, guardando para o fim o agradecimento especial dedicado aquela que tem sido a sua grande companheira (televisiva) nesta aventura: Diana Chaves.

"Não posso deixar de sublinhar mais uma vez a mulher maravilhosa que a Diana Chaves é. A Diana é uma companheira fantástica, tenho aprendido tanto com ela. Ganhei mais uma amiga", termina.

