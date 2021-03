Isabel Silva foi recentemente convidada para estar no 'Maluco Beleza', com Rui Unas, e a conversa começou com o tema do momento: a saída da TVI.

A primeira questão foi se a apresentadora se chateou com Cristina Ferreira, atual diretora de entretenimento e ficção do canal.

"Não me chateei com a Cristina", garantiu. "2021 é um ano de transformação, mas que pode ter tanto de assustador como de magnífico. Quando tens a certeza das decisões que tomas... Eu estou tranquila, serena e positiva", acrescentou.

Isabel contou ainda a Rui Unas que tinha "um contrato de exclusividade" com o canal. "Estive 10 anos na TVI, tinha um contrato de exclusividade já há seis ou sete anos, mas há aqui uma coisa importante que é: eu gosto de viver a vida com muito entusiasmo porque é isso que a vida pede. Levar a vida com leveza e perceber que nós só crescemos, evoluímos, quando tu estás disposto a transformar-te", disse.

"Tenho uma necessidade profunda de estar sempre a aprender, a conhecer pessoas, projetos, gosto de sentir que estou a evoluir", continuou, referindo que "tinha vontade de fazer outro tipo de coisas".

"Eu amo aquilo que faço, adoro comunicar e poder usar este poder para praticar o bem que é passar uma mensagem, agregar valor na vida das outras pessoas através da informação que passo", explicou.

"A televisão é algo que eu adoro fazer e que quero continuar a fazer, mas é mais uma ferramenta que me permite fazer o meu real propósito que é a comunicação", salientou.

Questionada sobre se "não é aquela televisão que lhe apetece fazer", Isabel Silva respondeu: "Eu acho que é por eu gostar mesmo de televisão, e por querer continuar em televisão, que decidi fechar um capítulo. Tenho um profundo carinho pela TVI porque foi lá que cresci, que aprendi, que me construi como repórter".

Mas não ficou por aqui e disse ainda: "Aquilo que mostro em televisão, eu sou muito aquilo. Agora, também tenho outro lado. Tu só mostras aquilo que queres e aquilo que te deixam. Não está certo, nem está errado. Tu trabalhas num canal de televisão e tens uma direção que tem um determinado objetivo, e depois tu tens que te adaptar aos objetivos daquele canal. Se o canal diz: só temos neste momento estes programas e achamos que estás direcionada para este tipo de programa, por muito que tenhas as tuas opiniões e queiras fazer outras coisas, nós também não fazemos sempre tudo o que queremos e está tudo certo com isso".

Veja a entrevista na íntegra:

