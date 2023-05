Inácia Nunes ainda está a recuperar dos três meses vividos intensamente no interior da casa de 'O Triângulo', o reality show do qual saiu como segunda classificada.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, a concorrente de Portimão não contornou um dos temas que mais interesse gera junto dos fãs, relacionado obviamente com a relação que tem com Carolina Aranda, a vencedora do formato.

"Não me apaixonei", começou por explicar Inácia, que detalhou de seguida o que sente: "Criei uma relação muito forte com a Carolina e temos uma química muito grande. Ela é, fisicamente, muito atraente, é lindíssima, mas identifiquei-me bastante com a história dela. Vi o fundo e a alma dela e isso fez-me gostar".

Por fim, Inácia falou sobre o que o futuro poderá trazer a ambas. "Temos uma amizade muito forte e é isso que vamos priorizar. O que acontece depois, sabe Deus", rematou.

Leia Também: Carolina Aranda sobre Inácia: "É amizade e na amizade também há amor"