Depois das várias homenagens que ao longo do dia foi dedicando a Sara Carreira, como forma de a homenagear no dia em que completaria 22 anos de vida, Bárbara Bandeira quis à noite, por fim, escrever uma carta à melhor amiga.

"A última vez que te vi cantei-te os parabéns. Estavas linda, mais linda que nunca. Não tinhas tido tempo de comemorar os teus anos, então, com um bolo pequenino, no teu restaurante preferido, fizemos a festa. Mas tu sempre foste assim, dada a coisas simples. E mesmo o pouco era suficiente", conta a jovem cantora, recordado o aniversário de Sara celebrado em 2020 - pouco antes do acidente que lhe tirou a vida.

"Hoje escrevo-te na esperança de que leias isto algures, ainda me custa falar sobre ti e sinto que não há palavras que consigam descrever a dor que existe na saudade que me deixaste", lamenta Bárbara, que com as suas palavras emocionou os seguidores.

"Gostava de te ter dito mais vezes que te adoro, gostava de ter a certeza que sabes o quanto sempre te admirei, o quanto me ensinaste", continua.

"Hoje é mais um dia, de todos os dias que são teus, para sempre. Fiz-te este vídeo há uns anos, sei que o adoravas. Onde quer que estejas, olha por mim, olha por nós, que eu deste lado celebrarei sempre a sorte que tive em te ter na minha vida. Adoro-te, Sarrá. Pour toujours [para sempre]", termina, juntando às suas palavras as imagens de que fala.

Tony Carreira assinalou igualmente o aniversário da filha mais nova, que em dezembro do ano passado perdeu a vida num trágico acidente de viação. Foi assim, na praia, que Tony Carreira assinalou o aniversário da filha

