Kim Kardashian pode parecer uma pessoa muito confiante, mas na verdade não é bem assim. E é algo que se percebe na conversa que a celebridade teve com Scott Disick e que foi gravada para o reality show 'The Kardashians'.

Ambos falavam das suas vidas de solteiros, assim como das relações amorosas. "Adoro sair com o Scott, ambos estamos solteiros agora, por isso sinto que há muito para conversar", disse Kim, de 42 anos, num desabafo.

A certa altura, a celebridade conversava com Scott e o mesmo disse que gostava de ver Kim com um "empresário italiano mais velho".

"Não gosto dos velhos, mas também não gosto dos que são muito jovens", confessou Kim Kardashian.

Ao mencionar o namoro de Cher com Alexander Edwards (AE), que Scott disse ser "a melhor coisa que já viu", Kim admitiu que se fosse consigo ficaria "insegura".

De recordar que Cher tem 77 anos e AE tem 36, havendo uma diferença de 40 anos de idade entre o casal.

"Bem, talvez ela seja segura ou fiquem com as luzes apagadas", brincou Scott, levando Kim a admitir que neste momento opta por ficar com as luzes apagadas.

"É estranho. Eu posso sair de uma sessão de fotos com 100 pessoas a trabalhar no set, posso sair de tanga, mas se estiver com alguém, peço para apagar as luzes para não olhar para mim", confessou.

