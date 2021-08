"Há algum tempo que me apetece dizer que, em relação a esta minha mudança para a SIC, esclareci o que tinha a esclarecer no dia da apresentação (9 de agosto), com o máximo respeito pela minha história e pela TVI, e não voltei a tocar nesse tema publicamente". Foi desta forma que Lourenço Ortigão começou por falar das notícias que têm saído sobre si em algumas meios e comunicação.

O ator desmentiu rumores que foram destacados depois de ter saído da TVI para a SIC.

"Tudo o que tem saído ultimamente é uma tentativa de explorar, descontextualizar e tentar encontrar mensagens subliminares que não existem nas palavras que foram ditas nesse momento para que continue a ser tema", explicou.

"Não falei mal, não critiquei nem mandei bocas a ninguém", afirmou de seguida. "Não gosto que o meu nome seja usado para alimentar esse tipo de polémicas. Vamos seguir em frente por favor?!", rematou.

Mensagem de Lourenço Ortigão© Instagram

Leia Também: As mais recentes palavras de Lourenço Ortigão após a mudança para a SIC