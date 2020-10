Cláudia Vieira partilhou, esta segunda-feira, nas redes sociais uma fotografia onde surge sentada no varão de uma varanda de hotel, no Porto. Imagem que gerou discórdia entre os seguidores.

"Então a menina não está a correr riscos? Vamos lá a dar bom exemplo. Vocês como figuras públicas têm de ter muito cuidado com o que põem nas redes sociais", alertou uma seguidora, pensando que a atriz poderia ter-se colocado em risco para captar a imagem.

"Tem razão, Luísa, mas na verdade aquele ferro ainda tem todo um parapeito bem largo, no local não senti qualquer risco", reagiu Cláudia, na esperança de esclarecer a situação.

Porem, os comentários em jeito de alerta não ficaram por aqui e foram muitos os que não perceberam que existia um parapeito na imagem.

"Pois, se tem esse parapeito largo não parece!!! A foto ficou assustadora", aponta uma outra internauta. "A primeira sensação que tive, foi de dizer: Cuidado", pode ler-se entre as várias mensagens deixadas sobre o tema. "A ideia que dá é de grande risco! Cuidado" ou "Pois, sou da mesma opinião. Crianças copiam tudo. Ter cuidado", escrevem os fãs.

Porém, há também quem se mostre incrédulo com as críticas: "Deve ser uma chatice as pessoas não poderem fazer o que lhes apetece, têm logo alguém: 'Olha que és figura pública e blablablá'".

Eis abaixo a imagem que deu origem à discórdia:

