Marco Horácio publicou na sua página de Instagram um carinhoso vídeo da filha, Maria Leonor, a dar beijinhos a um livro com vários animais.

Na legenda da partilha, o comediante fez uma reflexão sobre a paternidade nos dias de hoje.

"A minha filha Leonor adora livros e adora animais. Adora dar beijos e abraços. Espero que o mundo não mude isso. Do que depender de nós será sempre um 'bebê' feliz e beijoqueiro", começou por escrever.

"Não é fácil ser pai nos dias de hoje, mas a vida seria muito mais formatada sem crianças. Os nossos filhos obrigam-nos a sair da zona de conforto (literalmente), a sermos de novo curiosos, emocionais e muito lamechas. Os nossos filhos puxam-nos para o seu mundo, e fazem-nos recuperar o que fomos perdendo à medida que fomos crescendo", comentou.

"Brincar é tão bom. E enquanto brincamos às escondidas, contamos histórias, cantamos músicas numa viola de brincar ou fazemos desenhos esquisitos (nunca tive jeito para o desenho). O mundo lá fora relativiza e o nosso coração enche-se de coragem e amor. Ser pai e ser mãe é um trabalho cansativo e de eterna dedicação. Mas permite-nos a perceber o que de facto é importante na nossa vida. Brincar é uma delas. Dar beijos e abraços é outra", acrescentou.

"E se levarmos a vida não muito a sério, a beijar e a abraçar quem gostamos, vivemos uma boa vida. Obrigado Leonor por me mostrares o que é verdadeiramente importante e real na vida", completou.

De recordar que a pequena Maria Leonor é fruto do casamento de Marco Horácio com Sara Biscaia e é a primeira filha do casal. O comediante é também pai de Guilherme, fruto de uma relação anterior.

