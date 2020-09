Manuel Luís Goucha contou com uma noite animada, na companhia do marido, Rui Oliveira. Um momento que o apresentador da TVI não resistiu em partilhar com os fãs.

Na noite de sábado, Goucha publicou na sua página de Instagram um vídeo onde aparece a dançar com o marido. Imagens que divertiram os fãs.

"Maravilhosos, muito bom, mesmo", escreveu um seguidor. "Noite bem animada...", acrescentou outro. "Não aguento", lê-se ainda na caixa de comentários.

Veja o divertido vídeo na galeria.

