O programa 'Goucha' deu entrada a mais uma semana com uma emissão 'Especial Dia da Família', tendo sido apresentado por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

Durante esta emissão com a dupla de apresentadores, Alice Alves levou ao programa a filha Benedita, que nasceu no ano passado.

Ao ser questionada por Goucha sobre a gravidez, a apresentadora da TVI não deixou de confessar: "Vou ser sincera, eu não acho que seja um estado de graça".

"Depende da história de cada um. No meu caso, não passei muito bem fisicamente no início e no final da gravidez", explicou.

"Mas ela esteve sempre ótima e isso para mim era tudo, não era preciso mais nada", acrescentou depois.

Em relação à sua vida após o nascimento da filha, realçou: "Muda tudo, muda a perspetiva de vida, a prioridade... [Ela] é a prioridade, o bem estar dela é a prioridade em tudo, no meu dia todo. Desde que ela esteja bem, por mim está tudo bem. Mas ela tem de estar bem e depois sim, posso fazer o resto de tudo o que tenho para fazer".

De recordar que Benedita é fruto da relação de Alice Alves com o chef Carlos Duarte Afonso.

