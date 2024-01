A imprensa internacional deu conta do facto de Zendaya ter deixado de seguir o companheiro Tom Holland no Instagram e o ator, confrontado por um jornalista, foi 'obrigado' a esclarecer se a relação entre ambos havia chegado ao fim.

Um correspondente do TMZ cruzou-se com Tom numa rua de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, e perguntou-lhe: "As pessoas estão a dizer que tu e a Zendaya acabaram, confirmas?"

"Não, de forma nenhuma", respondeu o ator de imediato. Tom Holland, neste momento, fazia-se acompanhar de um amigo.

Vale lembrar que Tom e Zendaya namoram desde 2021.

Veja aqui o vídeo.