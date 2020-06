A relação de Leonardo DiCaprio e Camila Morrone está bem e recomenda-se! Pelo menos são estas as conclusões que se pode tirar das mais recentes notícias acerca do casal que surgiram na imprensa internacional.

Segundo a revista People, uma fonte revelou que o relacionamento dos dois - que começou em 2018 - está cada vez mais sério, não sendo apenas uma aventura passageira.

O namoro foi ainda mais fortalecido com a quarentena, uma vez que estão a passar mais tempo juntos.

"Ele geralmente é muito independente e passa muito tempo com os amigos, mas por causa do isolamento social, acabou por passar mais tempo com a Camila. E ele adora ficar com ela", afirmou a referida fonte.

