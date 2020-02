Mário Gonçalves tornou-se conhecido com a participação da ex-namorada, Liliana Oliveira, na segunda edição de 'Casados À Primeira Vista'. A relação entre ambos deu azo a inúmeras polémicas, mas a vida do taxista acabou por 'acalmar' ao conhecer Inês Martins, concorrente de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', por quem se apaixonou.

O novo amor foi assumido no início do ano e pelas redes sociais o casal mostra-se cada vez mais cúmplice e inseparável.

Este Carnaval mostraram-se mascarados de piratas, mas são vários os momentos que partilham com os seguidores. Na galeria vai poder recordar as imagens mais amorosas dos pombinhos.

