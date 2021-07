Rita Pereira partilhou um vídeo muito divertido com os seguidores da sua conta de Instagram (onde já tem mais de 1,5 milhão de pessoas). Trata-se do momento em que a atriz se despede do companheiro, Guillaume Lalung, do filho, o pequeno Lonô, e do enteado, antes destes partirem para uns dias de diversão no Algarve.

"Quando o teu namorido diz que quer ir passar dois dias ao Algarve só com os filhos. Qual seria a vossa reação?!", começa por dizer.

"Será que consigo treinar, ir a um spa, assistir a um concerto, jantar fora, beber shots com amigos, ficar na praia até às 21h, tudo em dois dias e uma noite?!", reflete ainda em tom de brincadeira.

Veja a publicação que gerou ainda muitas gargalhadas...

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rita Pereira (@hyndia)

