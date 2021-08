"Hoje é dia de mudança" para Rita Pereira. Tal como a própria anunciou nas suas redes sociais, inicia-se esta quinta-feira "uma nova etapa" da sua vida profissional.

"Há uma altura da nossa vida em que temos de abrir uma porta para o novo, pois só assim conseguimos seguir em frente e conquistar de coração aberto. É hoje", escreve ainda a atriz, referindo-se ao início da preparação da nova novela onde irá participar e para a qual terá, precisamente hoje, de se submeter a uma mudança de visual.

Ao saber que Rita Pereira chegará a casa com um look diferente do habitual, o namorado da atriz resolveu reagir e deixar um aviso à TVI, à produção da novela e aos cabeleireiros que serão responsáveis pela mudança.

"Olá, TVI. Eu sou o Guillaume, o agente do cabelo da nossa Ritinha. Podemos fazer uma entrevista para falar do próximo ‘hair style’ da minha mulh… da minha cliente", começa por brincar o DJ francês.

"Quero só dizer que eu gosto do cabelo da minha mulher assim, e que eu sei onde tu moras… voilà, voilà. Cordialmente", termina.

Rita, por seu turno, partilhou a mensagem do companheiro e identificou os responsáveis pela sua mudança de visual, que no caso são os visados na mensagem de Guillaume.

"Helena Vaz Pereira, Hugo de Sousa e Gabriela Sobral, acho que isto é para vocês", escreveu a atriz.

