Corey Gamble, namorado de Kris Jenner, diz que testemunhou Blac Chyna a bater em Rob Kardashian com um cabo de iPhone e a ameaçá-lo de morte durante uma agressiva discussão há quase seis anos.

Corey Gamble testemunhou em tribunal, em Los Angeles, na terça-feira, e recordou o dia 15 de dezembro de 2016 quando correu para casa de Kylie Jenner, onde estavam Rob e Chyna, e assistiu a uma discussão.

Quando entrou na casa, diz que viu Chyna de pé ao lado do quarto com uma vara na mão. Rob estaria a cerca de dois metros de distância com, alegadamente, o rosto e o pescoço vermelho, como se tivesse sido 'atacado' fisicamente.

O namorado de Kris Jenner alega que quando entrou e viu Chyna, a mesma deixou cair de imediato a vara que tinha na mão e pegou num longo fio de telemóvel que estava no chão.

"Ela começou a chicoteá-lo", alegou. "Ela estava a bater no Rob quando eu entrei e fui também atingido. Tive que chamar a atenção dela para que o Rob conseguisse pegar nos seus pertences e sair de casa. Conseguia sentir o cheiro a álcool vindo dela", relatou.

Corey Gamble continuou o seu testemunho lembrando que a casa estava "uma bagunça" e que haviam decorações de Natal espalhadas pelo chão.

De recordar que Kris Jenner e Kylie Jenner também já testemunharam em tribunal neste processo de Blac Chyna contra o clã.

