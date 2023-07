O namorado de Joana Diniz, Flávio Miguel, resolveu seguir as pisadas da companheira e recorrer à medicina estética para melhorar a sua imagem.

Depois de a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' ter feito uma nova lipoescultura, foi a vez do empresário.

"Hoje é aquele dia em que vou pôr este corpinho sexy", disse nas redes sociais, momentos antes de dar entrada na clínica onde decorreu a operação.

Mais tarde, mostrou-se em casa já em recuperação. "Pessoal, já estamos aqui em recuperação. As dores não são nada do outro mundo", disse através do vídeo que pode agora ver na galeria.

Leia Também: Após 11 anos, saiba o que é feito de Petra Spínola da 'Casa dos Segredos'