Foi na noite desta sexta-feira, 28 de janeiro, que Elma Aveiro decidiu dar espaço aos seguidores para lhe colocarem algumas perguntas através das stories da sua página de Instagram.

Entre as muitas questões, um internauta quis saber se a irmã de Cristiano Ronaldo está atualmente em alguma relação amorosa.

"Não, nem estou para aí virada. Estou muito bem como estou", respondeu.

]© Instagram

Numa outra publicação, Elma falou da falta que sente do pai, que morreu em 2005. "Nem imaginas. É a maior dor que carrego. Nunca mais passa só quando chegar lá cima e vê-lo novamente", confessou.

© Instagram

"Eras capaz de entrar no 'Big Brother Famosos'? Já foi convidada para algum reality?", quis saber outro seguidor. "Não, não me identifico com esses programas. Já fui, sim", disse Elma.

© Instagram

Entre as muitas curiosidades, o programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, também foi tema de 'conversa'. Questionada sobre "como lida com as críticas que fazem de vez em quando" no programa, Elma escreveu: "Não vejo esse programa, e certamente quem fala mal de mim ou da minha família, devem ser uns tristes, que o que falam deve ser espelho deles. São desocupados, tristes".

© Instagram

