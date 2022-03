A namorada de Neymar, Bruna Biancardi, submeteu-se a um procedimento estético no rabo, em São Paulo, esta terça-feira, 8 de março.

De acordo com a revista Quem, trata-se de uma "injeção que promete estimular o aumento no volume" na referida zona do corpo, além de "melhorar a flacidez e a celulite".

"Começamos hoje! Vou mostrar o resultado. Dá sempre para melhorar", disse Bruna Biancardi numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram.

Leia Também: Gabigol e irmã de Neymar dão uma nova oportunidade ao amor