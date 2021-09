Melanie Hamrick, namorada de Mick Jagger, surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao mostrar uma fotografia do filho, Deveraux, de quatro anos.

A fotografia foi publicada na rede social esta segunda-feira e rapidamente chamou a atenção dos seguidores, com vários a destacaram as semelhanças do menino com o pai.

"Tão amoroso! Parece o pai", comentou um internauta. "Mini Mick", pode ler-se ainda entre as muitas reações.

Recorde-se que Melanie, de 34 anos, e Mick Jagger, de 78 anos, estão juntos há sete anos. O cantor é ainda pai de Karis, de 50 anos, Jade, de 49, Elizabeth, de 37, James, de 36, Georgia May, de 29, Gabriel, de 23, e Lucas, de 22, fruto de relações anteriores.

