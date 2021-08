A companheira de Michael Ballack, Natacha Tannous, publicou este domingo uma mensagem desoladora dedicada a Emilio Ballack, o filho de 18 anos do ex-jogador alemão que morreu na madrugada da passada quinta-feira, 5 de agosto, em Tróia, na sequência de um acidente de moto 4.

"Não há palavras para descrever esta tragédia. Nenhuma. É um pesadelo tão horrível que só queremos acordar. Eras um raio de luz e desapareceste? Como é que isso é justo?", questiona, no texto, Natacha Tannous.

A namorada de longa data do ex-futebolista refere que conheceu Emilio quando ele tinha 12 anos e descreve-o como "um adolescente fora do normal". "Com tanta empatia, compaixão, tão esperto, carinhoso, bom em tudo (golfe, basquetebol, futebol). Tinhas uma personalidade incrível, por isso é que eras sempre tão popular".

Natacha escreve, ainda, que a "única consolação" que encontra é "ter passado tanto tempo" com Emilio, "quase cinco anos". "Mas torna tudo desolador e devastador na mesma".

"Olhando para trás, devia ter permitido comer Nutella ao pequeno-almoço, devia ter permitido que ficasses acordado a jogar videojogos antes dos exames, devia ter permitido gomas no quarto. Porquê tentar fazer tudo bem, quando agora tudo parece tão fútil...", desabafa.

"Deixaste, no coração de todos, uma cicatriz que nunca vai sarar", refere, mais adiante.

Emilio Ballack encontrava-se de férias na Comporta, localidade onde o pai detinha uma propriedade que comprou há alguns anos. O alerta para o acidente foi dado às 2h10.

