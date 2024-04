Isabella Ribeiro recorreu às redes sociais para denunciar que foi, alegadamente, vítima de violência doméstica por parte do antigo companheiro, o jogador Kaue Rodrigues.

O atleta do clube brasileiro Botafogo, de acordo com a suposta vítima, terá agredido a mesma no rosto, com Isabella a partilhar nas stories do Instagram imagens que a mostram com marcas.

A ex-namorada do atleta deu, entretanto, uma entrevista ao jornal Metrópoles e explicou o sucedido: "O Kaue estava possessivo e agressivo nestes últimos dias, acabei por não aguentar mais as atitudes dele porque a comida não estava boa, porque a roupa não estava bem lavada, etc.".

À mesma fonte, a influenciadora confessou que se automedicou com o objetivo de tirar a própria vida, acabando depois por ser encaminhada para um hospital no Rio de Janeiro. Já de volta a casa terá sido novamente agredida com "chapadas e socos" no rosto pelo atleta.

Veja abaixo as fotografias partilhadas por Isabella e nas quais é possível ver as marcas supra mencionadas.

Kaue, até ao momento, optou por não se pronunciar. O jogador, de 19 anos, teve este ano a sua primeira oportunidade na equipa principal do Botafogo, tendo realizado já 12 jogos pelo emblema liderado pelo português Artur Jorge, ex-treinador do SC Braga.

© Instagram/Isabella Ribeiro

© Instagram/Isabella Ribeiro

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

