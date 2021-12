A namorada de Fernando Daniel, Sara Vidal, usou as suas redes sociais para esta terça-feira partilhar um longo desabafo onde conta ao pormenor como aconteceu o parto da primeira filha, a bebé Matilde.

"Esta era a minha cara de felicidade antes de trazer a Matilde ao mundo", começa por ler-se na legenda de conjunto de fotografias captadas já no hospital no dia 14 de dezembro, data em que a bebé nasceu.

"No dia 14 de manhã fui fazer o CTG e apesar de não sentir qualquer dor, já estava com contrações de 10 em 10 minutos… era o dia dela! Seguimos a sugestão da Dra. Teresa e fomos passear pelo cais de Gaia e por volta das 16h monitorizaram a bebé para começar o trabalho de parto", conta.

"O parto em si durou pouco mais de cinco minutos, pensei que ia ser como nos filmes, mas foi bastante rápido até conhecer o maior amor das nossas vidas", assegura.

O desabafo de Sara Vidal termina com um agradecimento à equipa médica que ajudou a filha a nascer e, por fim, a Fernando Daniel. "Por último, agradeço ao homem da minha vida por nunca ter saído do meu lado e por me ter dado sempre todas as suas forças", declara, referindo-se ao famoso músico.

