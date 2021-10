Na manhã deste sábado, Andrea Bravo, namorada de Dillaz, surpreendeu os seguidores com uma foto do rapper nu no banho.

Sem legenda, o registo atrevido foi partilhado nas Instagram Stories da artista. A rede social baniu a foto, mas a cantora voltou a publicá-la, acrescentando um coração (veja na galeria).

Vale lembrar que Dillaz e Andrea Bravo são pais de uma menina, Leonor, de um ano, e Leonardo, de seis meses.

