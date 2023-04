David Carreira embarcou nas últimas horas rumo à Suíça, onde tem concerto marcado para dia 29 de abril. O músico não quer deixar de cumprir com a sua preenchida agenda, mas parte agora com o coração mais apertado.

Longe da namorada, Carolina Carvalho, e do filho de ambos, o bebé Lucas, David mostrou através do Instagram como tem 'matado' saudades de casa.

O filho de Tony Carreira partilhou com os seguidores do Instagram o print de uma videochamada na qual Carolina surge com o filho ao colo.

O pequeno Lucas, recorde-se, é o primeiro filho da atriz e do músico. Nasceu em janeiro deste ano.



© Reprodução Instagram/ David Carreira

