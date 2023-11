A viver uma aventura única, tendo viajado sozinha pela primeira vez, Joana Machado Madeira tem vindo a mostrar aos seguidores vários momentos da sua passagem por Paris.

Além das experiências com pedidos de fotografias que nem sempre ficaram como desejava, e de brincar com os casais que colocam cadeados na 'cidade do amor', Joana Machado Madeira revelou que fez a sua primeira tatuagem.



© Instagram_joanamachadomadeira

"Já fiz a minha primeira tatuagem que foi uma estrelinha da sorte. Tenho sempre uma estrelinha da sorte e agora está aqui. Está muito gira", disse enquanto mostrava a marca que tem agora no pulso. Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Joana Machado Madeira brinca: "O amor não é para sempre"