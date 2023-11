Joana Machado Madeira viajou recentemente para Paris, França, e esta foi a primeira vez que partiu para a aventura sem companhia.

Na sua página de Instagram, a artista destacou algumas imagens que mostram um pouco desta viagem.

"A minha primeira viagem sozinha. Percebi que entrei nos 30 e viajei sempre acompanhada ou para ir ter com alguém. Mas como nunca é tarde, aqui estou eu. Aceito dicas de como viajar sozinha e ser fixe à mesma. Ps: não estou a ter sorte com as fotografias", escreveu numa publicação que fez na rede social.

Nas stories, a mulher de Eduardo Madeira mostrou outras imagens desta viagem, contando que já pediu ajuda a uma italiana e a um inglês para lhe tirarem uma foto. No entanto, o resultado nem sempre foi o desejado. Veja as imagens da galeria.

